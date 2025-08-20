English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Heart attack: ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ! ಈ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರಿ.. ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಖಚಿತ

heart attack early symptoms: ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 20, 2025, 11:21 PM IST
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
  • ಹಾರ್ಟ್‌ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಸಂಭವಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಮೆನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌.!?
camera icon9
bigg boss
ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಮೆನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌.!?
ನಟಿ ರಚಿತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದ ಬ್ಯೂಟಿ.. ವರ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon6
rachitha
ನಟಿ ರಚಿತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದ ಬ್ಯೂಟಿ.. ವರ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..?
ಹಳದಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ! ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ ಶುಗರ್‌ ಲೆವೆಲ್
camera icon7
blood sugar
ಹಳದಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ! ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ ಶುಗರ್‌ ಲೆವೆಲ್
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರದಾನ ಆಮೆ ಉಂಗುರ : ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಹರಿಯುವುದು ಹಣದ ಹೊಳೆ
camera icon8
Turtle Ring
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರದಾನ ಆಮೆ ಉಂಗುರ : ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಹರಿಯುವುದು ಹಣದ ಹೊಳೆ
Heart attack: ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ! ಈ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರಿ.. ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಖಚಿತ

heart attack early symptoms: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಈ ತೊಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಾರ್ಟ್‌ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಸಂಭವಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು. 

ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಂತು ಹೋಗುವ ಗಂಭೀರ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ 40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಯುವಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶುಕ್ಲಾ ಕೇವಲ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!

ಹೃದಯಾಘಾತವು ಬಹುತೇಕ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇದು ನಮಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೃದ್ರೋಗದ ಸೂಚನೆಗಳು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ ದದ್ದುಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉಗುರುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೆಂಪು ಕಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ಹೃದಯದ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಳಿ ಬೂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು.!

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2003ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಪಾರಾದ 515 ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 71% ಜನರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ, 47.8% ಜನರಿಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಮತ್ತು 42.1% ಜನರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ವ ನೋವು, ಮಿತಿಮೀರಿದ ಬೆವರು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೋವು ಎದೆಯಿಂದ ತೋಳು, ಭುಜ, ದವಡೆ ಕಡೆಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ನೋವೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೃದಯಾಘಾತ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಬರುವುದಾದರೂ, ದೇಹ ತೋರಿಸುವ ಚಿಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಣ್ಣು, ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕು..! ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಲ್ಲ

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು 2025ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Heart attack symptomsEarly Signs Of Heart Attackskin warning signsMyocardial Infarctioncholesterol skin symptoms

Trending News