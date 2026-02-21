ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ದಪ್ಪಗಿರುವವರು ಸಣ್ಣಗೆ ಆಗ್ತಾರಾ.. ಅಸಲಿಗೆ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು..?

weight loss diet plan: ಎಷ್ಟೋ ಜನರೋ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ತೂಕದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ..ಮಾಡಿ.. ಸೋತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟವನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗುವಿಕೆ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ತಲೆನೋವು ಹಾಗೂ ಆಯಾಸಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಇರುವಾಗ, ಅದು ತನ್ನ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ತಾನೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಊಟ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಊಟ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಊಟ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಅನಿಸಿದರೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಊಟ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಬೊಜ್ಜು ಅಧಿಕವಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೋಟಿನ್ ಆಹಾರಗಳಾದ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ, ಚಿಕನ್ ಹಾಗೂ ಮೀನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಾದರೆ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಸಜ್ಜೆ, ಓಟ್ಸ್ ಅಂತವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ತರಕಾರಿಗಳಾದರೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಬಿಟ್ರೂಟ್, ಹೂಕೋಸು, ಪಾಲಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಫೈಬರ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಪಲ್, ಪೇರಲ, ಕಿತ್ತಳೆಯಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದೇಹದ ತೂಕ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ.
