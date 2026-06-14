Empty Stomach Sleep: ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಬ್ಯುಸಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಅನೇಕರು ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೂ, ಇದರ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ದೇಹ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಂ, ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಕೋಶಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ತಲೆಸುತ್ತುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮೆದುಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇಪದೇ ಎಚ್ಚರವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಸಮರ್ಪಕ ನಿದ್ರೆ ಸಿಗದಿರುವುದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಮುಂದಿನ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಲೆನೋವು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಆಸಿಡಿಟಿ, ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುವ ಬದಲು, ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ಸೂಪ್, ತರಕಾರಿ ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹಸಿವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯ. ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದ ಅಗತ್ಯತೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳಿತು. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಮಲಗುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಸಿವಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಗ್ರೆಲಿನ್ ಮತ್ತು ಲೆಪ್ಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಅತಿಯಾದ ಹಸಿವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಪರಿಣಾಮ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ವಯೋವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಿ ಮಲಗುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿತವಾದ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)