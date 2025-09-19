ಸಿಗರೇಟ್‌ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಧುಮೇಹ ಗುಣವಾಗುತ್ತಾ? ಇದು ಧೂಮಪಾನಿಗಳು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ

Smoking vs Diabetes : ಮಧುಮೇಹವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಚಯಾಪಚಯಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ, ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ದೇಹದ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕುರುಡುತನದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹವು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 95% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಟೈಪ್ 1 ಮಧುಮೇಹವು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹವು ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ, ತಾಯಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಗಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ.. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಯಾರು ಬಲ್ಲಿರಾ?
ಧೂಮಪಾನವು ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದವರಿಗಿಂತ ಧೂಮಪಾನಿಗಳಿಗೆ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 30 ರಿಂದ 40 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಸಿಗರೇಟ್ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನವು ಮಧುಮೇಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾನಿ, ಕುರುಡುತನ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಅಂಗಾಂಗ ಛೇದನದ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇವು
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸುಧಾರಿತ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆ
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಧನುಷ್ "ಮಾರಿ" ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟ ರೋಬೋ ಶಂಕರ್ ನಿಧನ!
ಧೂಮಪಾನ ಬಿಟ್ಟ 8 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಧೂಮಪಾನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಧುಮೇಹ ಗುಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ದೇಹವನ್ನು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.