ಗೊರಕೆ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಆಗಬಹುದು..! ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Snoring and Heart Attack : ನೀವು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಸಮಯ ಎಂಬುದರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಆಂತರಿಕ ಔಷಧ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಅದಿತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಗೊರಕೆಯು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಡಾ. ಅದಿತಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, 20 ರ ವರ್ಷದ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಯುವಕನಿಗೆ ಗೊರಕೆ ಅವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ವಾಯುಮಾರ್ಗವು ಪದೇ ಪದೇ ಕಿರಿದಾಗುವುದು ಗೊರಕೆ.. ಪ್ರತಿ ಗೊರಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ಸಂಕೋಚನವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮೌನವಾಗಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 20 ಮತ್ತು 30 ರ ಹರೆಯದ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇಹದ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾದ 'ಗೊರಕೆ'ಯನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಎಂದು ಡಾ. ಅದಿತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? : ನೀವು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ದೇಹದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.