  • Kannada News
  • Health
  • ಗೊರಕೆ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಆಗಬಹುದು..! ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಗೊರಕೆ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಆಗಬಹುದು..! ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Heart Attack reason : ವೈದ್ಯೆ ಅದಿತಿ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 20ರ ಹರೆಯದ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಯುವಕನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಗೊರಕೆ ಅವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕೆಲಕಾಲ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 29, 2026, 06:52 PM IST
    • 20ರ ಹರೆಯದ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಯುವಕನಿ ಗೊರಕೆ ಮಾರಕ
    • ಗೊರಕೆ ಅವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಶತ್ರು
    • ವೈದ್ಯೆ ಅದಿತಿ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಯಲು

ಗೊರಕೆ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಆಗಬಹುದು..! ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Snoring and Heart Attack : ನೀವು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಸಮಯ ಎಂಬುದರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಆಂತರಿಕ ಔಷಧ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಅದಿತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಗೊರಕೆಯು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..

ಡಾ. ಅದಿತಿ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, 20 ರ ವರ್ಷದ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಯುವಕನಿಗೆ ಗೊರಕೆ ಅವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ವಾಯುಮಾರ್ಗವು ಪದೇ ಪದೇ ಕಿರಿದಾಗುವುದು ಗೊರಕೆ.. ಪ್ರತಿ ಗೊರಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ಸಂಕೋಚನವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ರಸ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ

ಇದನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮೌನವಾಗಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 20 ಮತ್ತು 30 ರ ಹರೆಯದ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇಹದ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾದ 'ಗೊರಕೆ'ಯನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಎಂದು ಡಾ. ಅದಿತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನೀವು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? : ನೀವು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ದೇಹದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Snoringheart attackHeart Attack RiskSleep Disordersheart attack reason

