ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ನೆನೆಸಿದ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಿಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್‌, ಬಿಪಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ!

Funugreek seeds: ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ರಾತ್ರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಅವು ಫೈಬರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸದಿದ್ದರೆ ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ! ನೆನೆಸಿದ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿದ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ: ನೆನೆಸಿದ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಕರಗುವ ನಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವು ಉಬ್ಬುವಿಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ: ನೀವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೆನೆಸಿದ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಕೂದಲಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ: ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಕೂದಲನ್ನ ಬಯಸಿದರೆ, ಮೆಂತ್ಯವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಈ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ನಿಕೋಟಿನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಲೆಸಿಥಿನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಲವಾದ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ: ನೆನೆಸಿದ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಮೊಡವೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವು ಎಸ್ಜಿಮಾ ಮತ್ತು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಲ್ಲವು, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ನಿಮಗೆ ಕೀಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಊತ ಇದ್ದರೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನೋವು ಮತ್ತು ಊತವನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಧಿವಾತದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ: ನೆನೆಸಿದ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇವು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆಂತ್ಯದ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)