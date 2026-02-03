ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಈ ಬೀಜದ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ತೂಕ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ

Chia Seeds Water benefits
: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಾದ ನಂತರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿ ತುಂಬಾ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಚಿಯಾ ಬೀಜದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು. ಈ ಸಣ್ಣ, ಕಪ್ಪು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಚಿಯಾ ಬೀಜದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಿಂದ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಚಂಚಲ್ ಶರ್ಮಾ (ಆಶಾ ಆಯುರ್ವೇದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞ) ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಚಿಯಾ ಬೀಜದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಾರಿನಂಶವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕರುಳಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಹವನ್ನ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡುತ್ತದೆ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳ ನೀರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಒಮೆಗಾ -3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಂತಹ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದು. ಅವುಗಳನ್ನ ಒಣಗಿಸಿ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಇದನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಟೀ ಚಮಚ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ. ನೀವು ರುಚಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಗಂಭೀರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
