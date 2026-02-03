English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಈ ಬೀಜದ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ತೂಕ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ

ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಈ ಬೀಜದ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ತೂಕ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ

ಚಿಯಾ ಬೀಜದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಾರನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 3, 2026, 02:17 PM IST
  • ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಾರಿನಂಶ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ಚೀಯಾ ಬೀಜದ ನೀರು ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ
  • ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ

Chia Seeds Water benefits

: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಾದ ನಂತರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿ ತುಂಬಾ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಚಿಯಾ ಬೀಜದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು. ಈ ಸಣ್ಣ, ಕಪ್ಪು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಚಿಯಾ ಬೀಜದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಿಂದ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಚಂಚಲ್ ಶರ್ಮಾ (ಆಶಾ ಆಯುರ್ವೇದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞ) ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.  

ಚಿಯಾ ಬೀಜದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಾರಿನಂಶವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಟಿ ಕೋಳಿ Vs ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ.. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ನೀವು ತಿನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇರಲ್ಲ

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕರುಳಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. 

ದೇಹವನ್ನ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡುತ್ತದೆ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳ ನೀರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಒಮೆಗಾ -3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. 

ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಂತಹ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ 

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದು. ಅವುಗಳನ್ನ ಒಣಗಿಸಿ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಇದನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಟೀ ಚಮಚ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ. ನೀವು ರುಚಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೇಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾಹ, ಇವುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು.. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಹುಷಾರ್‌!

ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಗಂಭೀರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

