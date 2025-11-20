English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅಂದು ಹಣವಿಲ್ಲದೇ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಈಕೆ.. ಇಂದು 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

ಅಂದು ಹಣವಿಲ್ಲದೇ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಈಕೆ.. ಇಂದು 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

Samantha : ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳ ಹಲವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 20, 2025, 09:21 PM IST
  • ದಕ್ಷಿಣದ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌
  • ಇಂದು 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ
  • ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ

ಅಂದು ಹಣವಿಲ್ಲದೇ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಈಕೆ.. ಇಂದು 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

Samantha Real Life Story : ದಕ್ಷಿಣದ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿಯೂ ಒಬ್ಬರು. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದವರು. ಈಗ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳ ಹಲವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಾಡಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ. 

ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ಮಾನಸಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..? ಇವರೇ ನಟಿ ಸಮಂತಾ.  

ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್, ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. 

ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್‌ ಪ್ರಭು ಮೈಯೋಸಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿದ ಸಮಂತಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಬ್ರೇಕ್‌ ಪಡೆದರು.

ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಪುಷ್ಪಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಊ ಅಂಟಾವಾ ಮಾವ.. ಊ ಊ ಅಂಟಾವಾ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿರಸಿಕರ ದಿಲ್‌ ಕದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. 

ಸಮಂತಾ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ಹಾಡಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವು ಹಾಟ್‌ ಟಾಪಿಕ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶುಭಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಸಮಂತಾ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಒಂದಾಗಲೇ ಬೇಕಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ! ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಸೀನ್‌ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸಹ ನಟಿಯ ಬಳಿ ಈ ನಟ ಕೇಳಿದ್ದು..   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 43ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಈ ನಟಿಯ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್!‌ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 30 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಸುಂದರಿ  

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

