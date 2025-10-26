English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ನಿಮಗೂ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು ! ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ

ನಿಮಗೂ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು ! ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ

Breast Cancer Starting Symptoms: ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.   

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 26, 2025, 12:20 PM IST
  • ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ.
  • 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
  • ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ರಾಜ ಯೋಗ : ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿರುವ ಸಾಲ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುವುದು! ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು
camera icon5
Rajayoga
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ರಾಜ ಯೋಗ : ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿರುವ ಸಾಲ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುವುದು! ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು
ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಗೋಚಾರ: 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ... ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ, ಕಷ್ಟ ಕಳೆದು ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ!
camera icon7
grah gochar 2026
ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಗೋಚಾರ: 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ... ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ, ಕಷ್ಟ ಕಳೆದು ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ!
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್ : ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ
camera icon7
Da hike in karnataka latest news
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್ : ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಈ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ! ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ಬಿಡಿ
camera icon6
Zinc Price rise
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಈ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ! ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ಬಿಡಿ
ನಿಮಗೂ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು ! ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ

Breast Cancer Starting Symptoms: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್  ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಸಹ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದರೇನು?:
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ತನದೊಳಗಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.  ಈ ರೋಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ (ವಿರಳವಾಗಿ) ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ಎಲೆ ಜಗಿದು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಪುಡಿಯಾಗಿ ದೇಹದಿಂದ ನೋವಿಲ್ಲದೇ ಹೊರಬರುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ !

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು : 
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.   ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಗುರುತಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ 5 ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು : 
1. ಸ್ತನದ ಮೇಲೆ ಗಡ್ಡೆ - ಸ್ತನ ಅಥವಾ ತೋಳಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಇದು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
2. ಸ್ತನದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ - ಒಂದು ಸ್ತನದ ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ಆಕಾರವು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಳಿಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ.. ರಾತ್ರಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡರೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ....

3. ಚರ್ಮದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು –ಸ್ತನದ ಚರ್ಮವು ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ, ಸುಕ್ಕುಗಳು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಬಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುವುದು. ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
4. ತೊಟ್ಟುಗಳು ಬದಲಾದರೆ - ತೊಟ್ಟುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಳಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗಿದರೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾಲು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ದ್ರವವು ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನೀರಿನಂಶದ ದ್ರವ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
5. ನಿರಂತರ ನೋವು ಇದ್ದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ - ನಿಮ್ಮ ಸ್ತನ ಅಥವಾ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೋವು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಇದು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಸ್ತನದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಮ್ಪಿಟ್ ಅಥವಾ ಕತ್ತಿನ ಕೆಳಗೆ ಊತ ಅಥವಾ ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಡಿ. 

( ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

CancerBreast CancerBreast Cancer SymptomsSymptoms of breas cancer

Trending News