ನಿಮಗೂ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು ! ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ

Breast Cancer Starting Symptoms: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಸಹ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದರೇನು?:
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ತನದೊಳಗಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ (ವಿರಳವಾಗಿ) ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು :
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಗುರುತಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ 5 ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು :
1. ಸ್ತನದ ಮೇಲೆ ಗಡ್ಡೆ - ಸ್ತನ ಅಥವಾ ತೋಳಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಇದು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
2. ಸ್ತನದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ - ಒಂದು ಸ್ತನದ ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ಆಕಾರವು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಚರ್ಮದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು –ಸ್ತನದ ಚರ್ಮವು ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ, ಸುಕ್ಕುಗಳು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಬಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುವುದು. ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
4. ತೊಟ್ಟುಗಳು ಬದಲಾದರೆ - ತೊಟ್ಟುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಳಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗಿದರೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾಲು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ದ್ರವವು ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನೀರಿನಂಶದ ದ್ರವ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
5. ನಿರಂತರ ನೋವು ಇದ್ದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ - ನಿಮ್ಮ ಸ್ತನ ಅಥವಾ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೋವು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಇದು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಸ್ತನದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಮ್ಪಿಟ್ ಅಥವಾ ಕತ್ತಿನ ಕೆಳಗೆ ಊತ ಅಥವಾ ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಡಿ.
( ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)