ಈ ಐದು ಬಿಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ...!

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸ, ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತವೆ.ಅಂತಹ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧುಮೇಹ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಈ ರೋಗವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಡಾ. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ಜನ್ರವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲಿಗೆ ಮಧುಮೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಈ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಜೀವನ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಮಧುಮೇಹವು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗದಂತೆಯೇ ಇದ್ದು, ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.
ಮಧುಮೇಹ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಂಬುದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಈ ಗ್ರಂಥಿಯು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ದೇಹದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ಬಿಳಿಯ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ
ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಿಳಿಯ ಆಹಾರಗಳು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ತಜ್ಞರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ:
ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು: ಇವೆರಡೂ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ: ಇದರ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿಯಿದ್ದು, ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬದಲಿಗೆ, ಒರಟಾದ ಧಾನ್ಯಗಳಾದ ರಾಗಿ, ಸಾಮೆ ಅಥವಾ ಜೋಳವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ಬಿಳಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರಗಳು: ಬ್ರೆಡ್, ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಪಕೋಡ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿವೆ.
ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: ಪನೀರ್, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ ಇವು ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ.
ಬಿಳಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ: ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ:
ತಜ್ಞರು ದಿನಕ್ಕೆ 5-6 ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲ್ಲಿ ತಾಜಾ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಲಘುವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಒರಟಾದ ಧಾನ್ಯಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ, ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ:
ಡಾ. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ಜನ್ರವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಸನದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾದ ಯೋಗಾಸನಗಳಾದ ಸೂರ್ಯನಮಸ್ಕಾರ, ಭುಜಂಗಾಸನ ಮತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ನಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ತಾಜಾ ಆಹಾರ: ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸಿ. ಹಳಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸದಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೀರಿನ ಶುದ್ಧತೆ: ಕುದಿಯಿಸಿದ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯಿರಿ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ: ತುಳಸಿ, ಶುಂಠಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪದಂತಹ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ: ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.
ಮಧುಮೇಹವು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ರೋಗವಾದ್ದರಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.