  • ಯಪ್ಪಾ.. ಏನಾಪ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಎಂದು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ..?

sugarcane juice: ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಏನಾಪ್ಪ ಇಷ್ಟೋಂದು ಬಿಸಿಲು ಸುಡುತ್ತದೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನಮ್ಮ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಬ್ಬಿನ ರಸವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿದ ಈ ಪಾನೀಯವು ಅಮೃತದಂತಿದ್ದರೂ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 27, 2026, 05:17 PM IST
sugarcane juice :ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಏನಾಪ್ಪ ಇಷ್ಟೋಂದು ಬಿಸಿಲು ಸುಡುತ್ತದೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನಮ್ಮ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಬ್ಬಿನ ರಸವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್‌ನಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಡಯಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ರಸದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಒಂದು ಲೋಟ ರಸದಲ್ಲಿ 150-180 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳಿವೆ. ಇದು ಸಕ್ಕರೆಯ ದ್ರವ ರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಸಿವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ, ಇದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಕಬ್ಬಿನ ರಸದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಲೀಮಾ ಮಹಾಜನ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಸುಕ್ರೋಸ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಂತೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ.ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಲೋಟ ಕಬ್ಬಿನ ರಸದಲ್ಲಿ 250-300 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಈ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಕಬ್ಬಿನ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಒಂದು ಲೋಟ ರಸದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40-50 ಗ್ರಾಂ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಲೋಡ್ ಕಾರಣ, ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಉಬ್ಬುವುದು, ಅನಿಲ ಅಥವಾ ಅತಿಸಾರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಕಬ್ಬಿನ ರಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಕಬ್ಬಿನ ರಸದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಧಾರಣ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

