ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿಂದರೆ ತಪ್ಪಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ! ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ

ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ದೇಹವು ತತ್ತರಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಹಣ್ಣು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ. ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ 90 ರಿಂದ 92 ಪ್ರತಿಶತ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 6, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೇರಳವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ದೇಹದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದ ತೀವ್ರತೆಯು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಅಪಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಎದೆಯುರಿ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವಿರುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯುತ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳು ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
