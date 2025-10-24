ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಳ್ಳೆ, ಕಲೆಗಳು ಇರಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ! ತ್ವಚೆ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Skin care tips : ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು.. ಆದರೆ, ಅವುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತೀರಿ.
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವಿನ(Sunflower) ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು Helianthus Annuus. ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2000 ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹುರಿದು ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿದರೆ, ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ..
ಹೌದು.. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು ಖನಿಜಗಳು, ತಾಮ್ರ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಂನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ, ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ (Sunflower Seeds) ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಯಸ್ಸಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಚರ್ಮವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ತಾಮ್ರವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆಯುರ್ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಅಬ್ರಾರ್ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ನಿಧಿ ಅಡಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (High BP) ಹಾಗೂ ಹೃದ್ರೋಗ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ. ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೂ ನಿತ್ಯ ಸೇವನೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.