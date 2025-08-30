English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ear Health: ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಎಂದಿಗೂ ನೀವು ಕಿವುಡರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಕಿವಿ ಸೂಪರ್‌ ಆಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ 

Ear Health : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ದೋಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಳಪೆ ಆಹಾರವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಎನ್‌ಟಿ ವೈದೈರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿವಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಿವಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 30, 2025, 03:45 PM IST
Super Foods for ear health : ಶ್ರವಣದೋಷವು ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. 

ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು : ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಿವಿಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೆಟಿಸ್ ಕಿವಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದೈರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಬಿ 12 ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅವು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಧುಮೇಹ..! ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ..

ಮೀನು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು : ಇಎನ್‌ಟಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವು ಒಮೆಗಾ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ಕಿವಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಿವಿಗಳಿಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕಿವಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಮಲದಲ್ಲಿದೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಅದ್ಭುತ ಅಂಶ..! ಇದರ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿದೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಂತಹ ಶಕ್ತಿ..

ಬೀಜಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು, ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ತಿನ್ನಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸತುವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.  

(ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

