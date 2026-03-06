ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್!‌ ಮತ್ತೆಂದೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ..

ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಧುಮೇಹವೂ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ.ಆದರೆ, ಔಷಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮೈದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕೇಕ್ಗಳು, ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಕಂದು ಅಕ್ಕಿ, ಬಾರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಓಟ್ಸ್, ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪು (ಲೆಟಿಸ್, ಪಾಲಕ್), ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ (ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ) ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಿ. ಇವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೋಳಿ, ಮೀನು, ತೋಫು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೀನ್ಸ್, ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಕ್ಯಾನೋಲಾ ಎಣ್ಣೆ, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಆವಕಾಡೊಗಳಂತಹ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಫೈಬರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಂಠಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹುದುಗದ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ತಕ್ಷಣ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)