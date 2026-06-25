Kidney Failure Symptoms : ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ದೇಹವು ವಿವಿಧ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತ: ಪಾದಗಳು ಅಥವಾ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಊತವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವ (ನೀರು) ಶೇಖರಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪಾದಗಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತ ಊತ: ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಊತವು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣುವ ಊತವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ವೈಫಲ್ಯವು ಕಣ್ಣುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಊತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪೆರಿಯರ್ಬಿಟಲ್ ಎಡಿಮಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಊತ: ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಊದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊತ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಊತ: ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೋವು ಇದ್ದರೆ.. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಊತವಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಊತ: ಕಿಡ್ನಿ ಹಾನಿ ಆದರೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಊತವು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.