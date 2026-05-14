Bath and Alcohol : ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಚನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯೇ..? ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
Health tips : ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂಶ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು.. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಜನ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಕೆಲವರು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ನಂತರ ಸ್ನಾನದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ: ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೀರು ಎರಡೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ (Vasodilation). ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಭೀತಿ: ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸ್ನಾನದ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ (Bathtub) ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವುದು ಮುಳುಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ತೀವ್ರ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ (Dehydration): ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆವರುವಿಕೆಯು ದೇಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಸ್ತಾಗಿಸಿ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ: ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿನ ಏರುಪೇರು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು (Stroke) ಅಥವಾ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳೇನು? : ಮದ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ತಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ 1 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.