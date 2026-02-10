ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲೇ ದೇಹವು ಈ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ: ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ..!

Symptoms before heart attack: ಹೃದಯಾಘಾತವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಇಂದು ನಾವು ಈ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಮುಖ್ಯ: ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ದಣಿದ ಭಾವನೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ನೋವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸೌಮ್ಯ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು: ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುವುದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಪಾಲಕ್, ಬ್ರೊಕೊಲಿ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಸೇಬು, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಬಾದಾಮಿ, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಮನ್ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)