English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಔಷಧಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ.. ಬರೀ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುಗರ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ! ಈ ಟ್ರಿಕ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..

ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ರಸವನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹಾಗಲಕಾಯಿ ರಸವು ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 14, 2025, 02:28 PM IST
  • ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
  • ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು
  • ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ರಸವನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ

Trending Photos

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.‌. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
gold jewellery
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.‌. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಖಚಿತ..
camera icon8
Gold price
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಖಚಿತ..
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
camera icon6
Akkineni Nagarjuna
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
ಮುಂದಿನ 120 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
camera icon6
Guru Vakri
ಮುಂದಿನ 120 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
ಔಷಧಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ.. ಬರೀ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುಗರ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ! ಈ ಟ್ರಿಕ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..

Home remedies to reduce sugar

Add Zee News as a Preferred Source

: ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ದೇಹವನ್ನ ಒಳಗಿನಿಂದ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೃದಯ, ನರಗಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಔಷಧಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು...

ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳು & ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ: ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್‌ನಂತಹ ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳು, ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯಂತಹ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬ್ ಆಹಾರವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ತೂಕವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇಹದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸಹನೀಯ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ

ಸಲಾಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಸಲಾಡ್ ಇರಿಸಿ. ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತರಕಾರಿ ಸಲಾಡ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಊಟದ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಲಕಾಯಿ ರಸವು ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಕ: ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ರಸವನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹಾಗಲಕಾಯಿ ರಸವು ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು 90 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಂಗ ಪತ್ತೆ...! ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧಕ..

ಊಟದ ನಂತರ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿ: ಊಟದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನ ತಡೆಯಬಹುದು. ಊಟದ ನಂತರ ಲಘು ನಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸರಳ ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)
 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

blood sugarHome Remedies to Reduce SugarControl Blood SugarHow to control blood sugar in 15 dayshome remedies to reduce sugar fast

Trending News