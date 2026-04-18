ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಮೃತ ಈ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯ ನೂರಾರು ರೋಗಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ!!

Giloy benefits: ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಇವು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಗಿಲೋಯ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ಸಸ್ಯದ ರಸವನ್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಸ್ಯದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಎಲೆಗಳು, ಕಾಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯದ ಮಹತ್ವವು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಹೊಲಗಳ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹವಲಾರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿವಿಧ ವೈರಸ್ಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ & ಫೈಟೊಕೆಮಿಕಲ್ಸ್
ಈ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧದ ಫೈಟೊಕೆಮಿಕಲ್ಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 15 ವಿಧದ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ಗಳು, 6 ವಿಧದ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್ಗಳು, 5 ವಿಧದ ಡೈಟರ್ಪೆನಾಯ್ಡ್ಗಳು, 4 ವಿಧದ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು 5 ವಿಧದ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಅಂಡ್ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ (CIMAP), ಸಸ್ಯದ ಕುರಿತು 170 ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಕೋಶಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ: ವೈರಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಕೋಶಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯು ಈ ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಕೋಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ದೇಹವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು, ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೆಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತಾ..? ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ
ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ ಕೋಶಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ: ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಕೋಶಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕೋಶಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಲನೆಗೊಂಡು ವೈರಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಆವರಿಸುತ್ತವೆ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಗಳು ನುಂಗಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನ ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯು ಈ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೈರಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೇಗನೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ದೇಹವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಜ್ವರವು ಬಿ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೊಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ: ಬೊಜ್ಜು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಕೋಶಗಳು ಅತಿಯಾದ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅರಾಬಿನೊಗಲ್ಯಾಕ್ಟನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ: ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ದೇಹವು ಇಂಟರ್ಲ್ಯೂಕಿನ್ -6 (IL-6) ಮತ್ತು TNF-ಆಲ್ಫಾದಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಂತಹ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಈ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಉರಿಯೂತದಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ರಾತ್ರಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನಲು ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ!.. ಒಂದು ಪೀಸ್ ತಿಂದರೂ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ
ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ತಾಜಾ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತೊಳೆದು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನುಂಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ನೀರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ, ಸೋಸಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಕಷಾಯದಂತೆ ಕುಡಿಯಬಹುದು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯ ಪುಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪುಡಿಯನ್ನ 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. 1 ಚಮಚ ಪುಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. 100-150 ಮಿಲಿ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ, ಅದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ, ಸೋಸಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಕಷಾಯದಂತೆ ಕುಡಿಯಬಹುದು.
ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು, ವೈರಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)