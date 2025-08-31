English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಾನ್‌ವೆಜ್‌ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ಟ್ರೆಂಡ್...! ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ..

health side effects: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರುಚಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ.. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Aug 31, 2025, 10:24 AM IST
  • ಮಾಂಸಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಐರನ್, ವಿಟಮಿನ್ B12 ಮುಂತಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇವೆ.
  • ಇದು ಕೆಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಾನ್‌ವೆಜ್‌ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ಟ್ರೆಂಡ್...! ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ..

Non veg pickle: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್‌ವೆಜ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಂದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಲವರು ಚಿಕನ್‌, ಮೀನು, ಮಟನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾಂಸದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಅದರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು, ರೀಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ರುಚಿಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್‌ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ಆಗಿ ಕೂಡ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಮಾಂಸಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಐರನ್, ವಿಟಮಿನ್ B12 ಮುಂತಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೆಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಬಳಸುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸು, ಮೆಂತ್ಯೆ ಮುಂತಾದ ಮಸಾಲೆಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನ್‌ವೆಜ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರುಚಿಕರವಾಗಿಯೂ, ಶಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಯೂ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತೈಲ, ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ನಾನ್‌ವೆಜ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆದು ಆಹಾರ ವಿಷಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ್ಪು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಸಾಲೆಯ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಅಜೀರ್ಣ, ಆಮ್ಲಪಿತ್ತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ನಾನ್‌ವೆಜ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೊಸ ರುಚಿ, ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ, ಆದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ನಾವು ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತರಕಾರಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸದರೆ ಆರೋಗ್ಯಾಪಾಯ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ನಾನ್‌ವೆಜ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಭಕರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

 

 

