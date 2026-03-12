ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕಾಂಜಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ...

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದಿಂದ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರು ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕಾಂಜಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಪುನಃ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶಿಕಾಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯುರಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆಸುತ್ತು ಬರುತ್ತಾ?
ನಿಂಬೆ ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼ ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ, ಶಿಕಾಂಜಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೆಫೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಸರಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಗೊತ್ತೆ..?
ಶಿಕಾಂಜಿಯನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಫೈಬರ್ ಹಸಿವು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ)