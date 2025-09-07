Benefits of bottle gourd
: ನಿಮ್ಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶವಿರುವ ಸೋರೆಕಾಯಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋರೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಸೋರೆಕಾಯಿ ಸೇವನೆಯು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋರೆಕಾಯಿ ರಸ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರದ ಫೈಬರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಒರಟಾದ ಮಾಂಸವು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಕಣಗಳನ್ನ ಹೊರತೆಗೆದು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಸೇವನೆಯು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕೋಶಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ತಂಪಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಆಮ್ಲೀಯ ಪಿತ್ತರಸದ ರಸವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು pH ಅನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)