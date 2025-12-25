ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್‌! ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರಬಹುದು..

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಕ್ (ಕೊಬ್ಬಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು) ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 25 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಡಿಯೋಥೊರಾಸಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ಜೆರೆಮಿ ಲಂಡನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈದ್ಯರು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ
ಆಂಕಲ್ ಬ್ರಾಚಿಯಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (ABI): ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಲಂಡನ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇರೆಡೆ ಪ್ಲೇಕ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ABI ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೀರ್ಷಧಮನಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್: ಹೃದಯದಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನ ಸಾಗಿಸುವ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೀರ್ಷಧಮನಿ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ಲೇಕ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡಚಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್: 'ಎಕೋ' ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಹೃದಯದ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯದ ನೇರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ರಚಿಸಲು ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕವಾಟಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯು ದಪ್ಪವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸಿಟಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ (CCTA): ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸಿಟಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಎನ್ನುವುದು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಸುವ ಪರಿಧಮನಿಯ ಅಪಧಮನಿಗಳ 3D ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು, ಕಿರಿದಾಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಕ್ ಅನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಎಕ್ಸ್-ಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮೊದಲು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಿಸ್ಟರಿಗೆ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಡಾ.ಲಂಡನ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)