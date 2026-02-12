ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರ ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿವೆ

Coconut water: ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವಾರ ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ತೆಂಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ನಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಿಣ್ವಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕರುಳುಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅಕ್ಕಿ.. ಪ್ರತಿ Kg 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಇದರ ಹೆಸರು?
ಚರ್ಮವೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಒಳಗಿನಿಂದ ತೇವಾಂಶವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಚರ್ಮದ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಚರ್ಮವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡುತ್ತವೆ.
ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೂಡ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ತಾಗಿಸಿದರೆ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳು..! ಅಧರಂ.. ಮಧುರಂ.. ಆರೋಗ್ಯ ಗುಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ
ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸೋಡಿಯಂ ಸಮತೋಲನವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.