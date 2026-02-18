English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈ 7 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಇರಬಹುದು..ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ!

Diabetes symptoms: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ. 17 ರಷ್ಟು ಮೆಧುಮೇಹದ ರೋಗಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ..ಮಧುಮೇಹವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 18, 2026, 08:43 PM IST
  • ಈ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ
  • ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿ

diabetes symptoms: ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 17 ರಷ್ಟು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರದಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇಹವು ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಪೆಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದ 7 ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತವೆನಿಸಿ ಸೇವಿಸುವ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ! ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಕಿಲ್ಲರ್‌..

 ತೀವ್ರ ಬಾಯಾರಿಕೆ: ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ (ನೀರಿನ ಅಂಶ ನಷ್ಟ) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕುಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಒಣ ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ತೀವ್ರ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.

ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತೂಕ ನಷ್ಟ: ನೀವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಲ್ಲಿ, ದೇಹವು ಆಹಾರದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬದಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ತ್ವರಿತ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಾಯಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುವುದು: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ರಕ್ತಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನರಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳು ಸಹ ಗುಣವಾಗಲು ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಸೋಂಕುಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು..: ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗ, ಆರ್ಮ್ಪಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಣಕೈಗಳಂತಹ ಮಡಿಕೆಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಅಕಾಂತೋಸಿಸ್ ನಿಗ್ರಿಕನ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಬಲವಾದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಸೂರವು ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಸೂರದ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಬಹುದು. ವಿಪರೀತ ಹಸಿವು..: ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಕಾರಣ, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ನಂತರವೂ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹಸಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ಪಾಲಿಫೇಜಿಯಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಯಟ್ ಏನೂ ಬೇಡ.. ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

