ಮಾರಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇ ಇದು! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ...

High Cholesterol Causes: ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ "ಕೆಟ್ಟ" (LDL) ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಇದು ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 4.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಿದಾಗಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ
ತೈಲ ಬಳಕೆ: ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಹುರಿದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವಿಸಿದಷ್ಟೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು LDL ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಕರಿದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ: ಹುರಿದ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ತಿಂಡಿಗಳು ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ತಿಂಡಿಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕರಿದ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಲಿಪಿಡ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜ ಜಗಿದರೆ ಸಾಕು ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿ ಕುಳಿತ ಯುರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದು, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕರಗಿ ಹೊರಬರುವುದು!
ಮಿತವಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸಿ: ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ ಅದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಫೈಬರ್ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕರುಳುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಗ್ರಾಂ ಫೈಬರ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೃದ್ರೋಗದಿಂದ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವು ಶೇ.17ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಸ್ಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)