  • ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಇವು 3 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು... ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ!

ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಇವು 3 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು... ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ!

ಮೂತ್ರಪಿಂಡದೊಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಖನಿಜಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಘನ ಹರಳುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 6, 2025, 07:36 PM IST
  • ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು
  • ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ವಿಧ
  • ಮೂತ್ರಪಿಂಡದೊಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಖನಿಜಗಳು

ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಇವು 3 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು... ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ!

Kidney stone reasons : ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಮೂತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕುವುದು ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೆಲಸ. ಅವು ದೇಹದ pH ಮಟ್ಟಗಳು, ಉಪ್ಪಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದೊಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಖನಿಜಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಘನ ಹರಳುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹರಳುಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅವು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ತುಣುಕುಗಳು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವಾಗ, ಅವು ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. 

ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ವಿಧಗಳಿವೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಸ್ಟ್ರುವೈಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟೈನ್ ಕಲ್ಲುಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ರಚನೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕಾರಣಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಗುರುತಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬಹುದು.

ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಮತ್ತು ಕೆಳ ಬೆನ್ನು, ತೋಳು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉರಿ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಪ್ರಚೋದನೆ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುವ ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆ - ಚಡಪಡಿಕೆ ಇವು ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರಬಹುದು. ಕಲ್ಲು ದೊಡ್ಡದಾದರೆ, ಅದು ಮೂತ್ರನಾಳವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು. ಮೂತ್ರ ಧಾರಣ - ಸೋಂಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ - ಶೀತಗಳು ಸೋಂಕಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಬಹುದು. ವೈದ್ಯರು ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು?

ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಸೇವನೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ - ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಖನಿಜಗಳು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಆಗಲು ಕಾರಣ. ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯು ಮೂತ್ರವನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಪ್ಪವಾಗುವುದು ಖನಿಜಗಳ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಆಹಾರವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹರಳುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೂರನೆಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಚಯಾಪಚಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರೂಪಿಸಬಹುದು.

ಇತರ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ, ಬೊಜ್ಜು, ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ, ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಆಹಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರ, ಮೂತ್ರ ಧಾರಣ - ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಳಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಸಹ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯುವುದು?

ಪ್ರತಿದಿನ 8 ರಿಂದ 9 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.

ಉಪ್ಪು - ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.

ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ.

ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಖನಿಜ ಸಮತೋಲನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೈ ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಹಣ್ಣು ‌ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವಿನಿ.. ಎಷ್ಟೇ ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿಯಿದ್ದರೂ ಶಾರ್ಪ್‌ ಆಗುತ್ತೆ! ವಯಸ್ಸು 70 ದಾಟಿದ್ರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪೊರೆ ಸಮಸ್ಯೆ

