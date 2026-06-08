ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಹೃದ್ರೋಗ, ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮಧುಮೇಹದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬಹುದು.
ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಂಡರೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ತಣ್ಣನೆ ಪಾದಗಳು ಕಳಪೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಧೂಮಪಾನ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಹೃದ್ರೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಂಧಿವಾತ, ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದದ ಚರ್ಮವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು.
ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕತೆ ಅಥವಾ ತುರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಎಸ್ಜಿಮಾ ಲಕ್ಷಣವಿರಬಹುದು. ದಪ್ಪ ಗೆರೆ, ಹಳದಿ ಉಗುರು ಅಥವಾ ಮಂದ ಉಗುರುಗಳು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬಿಳಿ ಉಗುರು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಂಕೇತ ಇರಬಹುದು.
ಹಿಮ್ಮಡಿ ನೋವು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಥವಾ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.