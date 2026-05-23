Heart Health: ಹೃದಯಾಘಾತ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
Heart Attack: ಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೀನ್ ಏಜ್ ಯುವಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರನ್ನೂ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾನವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಳೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಹೃದಯನಾಳದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ಜೆರೆಮಿ ಲಂಡನ್ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, 30 ವಯಸ್ಸು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು 80 ವರ್ಷವಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ:
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಾದಂಯತೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುವ, ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು, ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಕೂಡಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೀಡಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ನಿಷೇಧ:
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವರು ಧೂಮಪಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಬೇಕು. ಸಿಗರೇಟ್, ವೇಪಿಂಗ್, ಬೀಡಿ ಸೇದುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹೃದಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ:
ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಲ್ಲದೇ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನೂ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ದೆ:
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ದಿನಕ್ಕೆ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿ. ನಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ, ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (BP) ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ: ಎಷ್ಟೇ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರು, ದೇಹದೊಳಗಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೃದ್ಧರು, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಯುವಕರಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಪಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
