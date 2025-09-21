English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಗಳು ಸಾಕು!

ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು (ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು) ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ, ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 21, 2025, 03:56 PM IST
  • ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
  • ತೂಕ ಮತ್ತು ಹೃದಯ: ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ.
  • ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ: ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ವಿಷಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ಅಜೀರ್ಣ-ಅನಿಲ ನಿವಾರಣೆ.

Trending Photos

ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
ITR
ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಜ್ರಖಚಿತ ಕಿರೀಟದ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ರಹಸ್ಯ ..! ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
camera icon6
Miss World
ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಜ್ರಖಚಿತ ಕಿರೀಟದ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ರಹಸ್ಯ ..! ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸುಲಭ ಸಾಲ...! ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!
camera icon5
Agriculture loan
ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸುಲಭ ಸಾಲ...! ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!
ಶನಿ ಮಾರ್ಗಿಯಿಂದ ಧನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ
camera icon5
shani margi 2025
ಶನಿ ಮಾರ್ಗಿಯಿಂದ ಧನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ
ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಗಳು ಸಾಕು!

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಈ ರೋಗ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರಳವಾದ ಆಹಾರ ಸಲಹೆಗಳು ರಕ್ತ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲವು. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸಲಹೆಯೆಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವಿನ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಗಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ರಕ್ತ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳ ಶಕ್ತಿ:

ಕರಿಬೇವು ಮಧುಮೇಹ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದರ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕರಿಬೇವು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ದೇಹ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಣೆ:

ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು (ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು) ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ, ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಟಾಕ್ಸಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಇದು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇದರ ಆಂಟಿಫಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅಜೀರ್ಣ, ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೃದಯ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕ:

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಟಮಿನ್ A ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಎಲೆಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ, ಒಣತನ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ, ವಯಸ್ಸು ಸಂಬಂಧಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 

 

About the Author
DiabetesHigh Blood Sugarhigh blood glucoseDiabetes ManagementFood For Diabetes

Trending News