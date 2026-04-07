ನೀವು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ.. ಅದು ಆಗುತ್ತಿಲ್ವಾ, ಈ ಹೋಮ್‌ ರೆಮಿಡೀಸ್‌ ಬೆಸ್ಟ್‌!

How to quit alcohol: ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತು ಬಿಟ್ಟರೇ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು. ಆದರೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಬಿಡುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮದ್ಯ, ಬಾರ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪೆಗ್ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ ನಿತ್ಯ ಕುಡಿಯುವವರು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಮದ್ಯಪಾನವು ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮದ್ಯಪಾನ ವ್ಯಸನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ವೈನ್ನಂತೆಯೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರ್ಯಾಯ ಆಗಬಹುದು. ತಾಜಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವುಗಳ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಸಹಾಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಬಿಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಅದು ಖರ್ಜೂರ ತಿನ್ನುವುದು. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಖರ್ಜೂರ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ಹಂಬಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೆಲರಿ ಎನ್ನುವ ಸೊಪ್ಪು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ಹಂಬಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಸೆಲರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅನ್ನು 4 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೋಸಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಅನಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ 1-2 ಟೀ ಚಮಚ ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು.
ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ನಿಮ್ಮ ನರಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿಯ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ. ನಿಮಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಹಂಬಲ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಒಂದು ತುಂಡನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಶುಂಠಿ ರಸ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೇಬು ಅಥವಾ ಆಪಲ್ಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
