ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಲೇ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಎಚ್ಚರ...

Heart Attack Causes
: ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಇಡೀ ದಿನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಎದ್ದ ನಂತರ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳು ಅಥವಾ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೃದಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು
ನಾವು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಕ್ತ ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ರಕ್ತವನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇವುಗಳನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ
ವೈದ್ಯರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಬಹುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಸರಳವಾದ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಅಥವಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಬಿಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ
ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಬ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಇರುವ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಸೋಡಿಯಂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಉಪಾಹಾರವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಓಟ್ಸ್ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಒತ್ತಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಪಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)