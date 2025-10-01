English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಜನರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಸೋಂಪು ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದು! ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಸೋಂಪು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದರೆ ಸೋಂಪು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 1, 2025, 01:26 PM IST
  • ಅತಿಯಾದ ಸೋಂಪು ಸೇವನೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
  • ಸೋಂಪು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ
  • ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಸೇವಿಸಬಾರದು

ಈ ಜನರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಸೋಂಪು ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದು! ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Fennel Water: ಸೋಂಪು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಸಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಸೋಂಪು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೋಂಪು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನರು ಇದನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸೋಂಪು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕತೆ ಇರುವವರು ಸೋಂಪು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಯಾದ ಸೋಂಪು ಸೇವನೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ತೀವ್ರ ಶುಷ್ಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕಾಡುವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಂಕೇತ.. ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್‌ ಆಗುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಲಕ್ಷಣ!

ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದ್ದರೆ ಸೋಂಪು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸೋಂಪು ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರುಳನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೋಂಪು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು.

ಸೋಂಪು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದರೆ ಸೋಂಪು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೇವಿಸಬಾರದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ತಿಳಿಯದೇ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

ವಾತ ಸ್ವಭಾವದವರು ಸೋಂಪು ನೀರು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಾತ ಸ್ವಭಾವದವರು ಸೋಂಪು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸೋಂಪು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕಾದರೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು...

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

