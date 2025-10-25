ಈ ಜನರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ..! ತಿಂದರೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!

ಪಪ್ಪಾಯಿ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಹಣ್ಣು, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಸಲಾಡ್ ಮತ್ತು ಪಪ್ಪಾಯಿ ರಸದಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದರ ರುಚಿ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪಪೈನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಸಂಕೋಚನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.ಇವು ಅಕಾಲಿಕ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಗರ್ಭಪಾತದ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಅಂತಹ ಜನರು ಪಪ್ಪಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.ಅವರು ಅದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.ಇದು ದದ್ದುಗಳು, ಸೀನುವಿಕೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಊತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲು ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಏಕೆಂದರೆ ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ.
ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ಹೈಪೊಗ್ಲಿಸಿಮಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.