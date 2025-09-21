ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ...

Stomach cancer symptoms
: ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಬಹುತೇಕರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ, ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರಳವಾದ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತೆ ಕಾಣುವುದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟದ ನಂತರವೂ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆ: ತಿಂದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಗುರವಾದ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಗೆಡ್ಡೆಯು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರೋ ಈ ರಸ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ
ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾಕರಿಕೆ: ಅನೇಕ ಜನರು ವಾಕರಿಕೆಯನ್ನ ಕೇವಲ ಅಜೀರ್ಣವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ತಪ್ಪಿಸಿದರೂ ವಾಕರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಪದರವು ಆಮ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿರಂತರ ವಾಕರಿಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಮಲದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಂತರಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮಲವು ಗಾಢ ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಗುಟಾದ ಮಲ. ಇವು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ. ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇವು
ನಿರಂತರ ಬೆಲ್ಚಿಂಗ್: ತಿಂದ ನಂತರ ಬೆಲ್ಚಿಂಗ್ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಬೆಲ್ಚಿಂಗ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹುಳಿ ರುಚಿ ಅಥವಾ ವಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಗಿಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೆಡ್ಡೆಯು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ "ಊಟದ ನಂತರ ಬೆಲ್ಚಿಂಗ್"ಗಿಂತ ಬೆಲ್ಚಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಹಿತಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)