English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್‌ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು

ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್‌ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು

ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರವು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸನೆಯನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 24, 2025, 09:06 PM IST
  • ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣವು ಮಧುಮೇಹದ ಸಂಕೇತ
  • ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದರೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು
  • ಮೂತ್ರವು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರಬಹುದು

Trending Photos

ತಂದೆಯ ನಿಧನ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೇ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ವಾರಸುದಾರ! ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?
camera icon6
hbd prabhas
ತಂದೆಯ ನಿಧನ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೇ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ವಾರಸುದಾರ! ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್.. ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ 18,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ!
camera icon7
Nirosha Salary
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್.. ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ 18,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ!
&quot;ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ.. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ&quot; ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon5
Deepika Padukone viral video
"ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ.. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ" ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ
ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
camera icon6
Gajakesari Yoga
ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್‌ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು

Signs of diabetes: ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಕಿಲ್ಲರ್‌ನನ್ನ ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

Add Zee News as a Preferred Source

ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಳ್ಳೆ, ಕಲೆಗಳು ಇರಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ! ತ್ವಚೆ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದರೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರವು ಮೋಡವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರವು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸನೆಯನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಿಸ್‌ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಗೊತ್ತೆ? ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗೋ ಔಷಧಿ ಇದು

ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಮಧುಮೇಹವು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿರಬಹುದು.‌ ಮಧುಮೇಹದ ಈ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ತೆರಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು...

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Symptoms in urine sign of diabetesSIGNS OF DIABETESdiabetes signs in urineDiabetes SignsSymptoms Of Diabetes

Trending News