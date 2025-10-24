Signs of diabetes: ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ನನ್ನ ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದರೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರವು ಮೋಡವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರವು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸನೆಯನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಮಧುಮೇಹವು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿರಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹದ ಈ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ತೆರಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು...
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)