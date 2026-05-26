Bone Cancer Symptoms: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
Cancer Disease: ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ, ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿದರೂ ಹಣ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಹಲವರು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಹೌದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ (Cancer) ತುತ್ತಾದ್ರೆ ಖರ್ಚೂ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದರಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯುವವರ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಮ್ಮಿ. ಆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋವಿನಂತೆ ಕಂಡರೂ, ನಂತರ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನೇ ಕೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಕಾಯಿಲೆ ತುತ್ತಾದವರಲ್ಲೇ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಬದುಕುಳಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮೂಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (Bone Cancer) ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೂಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಮೂಳೆ ನೋವಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಕ್ರಮೇಣ ಇದು ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಮೂಳೆ ನೋವುಗಳು, ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿದ ನೋವು, ಊತ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಕೂಡಾ ಮೂಳೆ ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮೂಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯೋವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 10 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಮೂಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಳೆ ನೋವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಜನರೇ ಎಚ್ಚರ..
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಳೆ ನೋವುಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ, ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರ ಭಾವನೆ. ಆದರೆ ನೋವು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವೂ ಜಾಗರಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನೋವು, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊತ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು:
ಮೂಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಹೊಡತವೂ ಕೂಡ ಮೂಳೆ ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಮೂಳೆಗಳು ಸಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಣದಿಂದ ದುರ್ಬಲವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸ್ನಾಯು, ಮೂಳೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ಮೂಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ತೋಳುಗಳಂತಹ ಉದ್ದವಾದ ಬೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುವರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ, ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಕ್ಸ್-ರೇ, ಎಂಆರ್ಐ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಬಯಾಪ್ಸಿಯಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೇಷನ್ನಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಕೂಡಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ.