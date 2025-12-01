ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು...

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Iron Deficiency: ಮಕ್ಕಳ ತ್ವರಿತ‌, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ.  ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನು ತಿಳಿಯೋಣ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 1, 2025, 02:48 PM IST
  • ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯ ಸಂಕೇತಗಳು
  • ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Iron Deficiency Symptoms: ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು, ದೇಹವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನನದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ) ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಋತುಮತಿಯಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಆಹಾರಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.‌  ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತನೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.  ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? 
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟವು 11 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಕೊರತೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ, ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗದಿರುವುದು, ಆತಂಕ, ತೆಳು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ. 

ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರುಳುಗಳು ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಅಲಾರ್ಮ್‌ ಇಟ್ಟು ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗೂ ಇದ್ಯಾ... ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಂತೆ ಎಚ್ಚರ...

ಯಾವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ!
ಮಾಂಸಾಹಾರಗಳಾದ ಮಟನ್, ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಗಿ ಮುಂತಾದ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಾರಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಬೇಳೆ, ರಾಗಿ ಮುಂತಾದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಬಹುದು.

ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು-ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಲಕ್, ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ, ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕರಿಬೇವು, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ರಾಜ್ಮಾ ಕೂಡ ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗೋಡಂಬಿ, ಪಿಸ್ತಾ, ಬಾದಾಮಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು ಕೂಡ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ದೇಹ ನೀಡುವ ಮನ್ಸೂಚನೆಗಳಿವು! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೇ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ

ಕರಿ ಎಳ್ಳು, ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನದಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್‌ ಬದಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಪ್ಪು ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೇಹವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು  ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಈ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ತಪ್ಪಿಸಿ: 
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಕೊರತೆ ಇರುವವರು ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಕೋಕ್ ಮುಂತಾದ ಕೆಫೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಕಬ್ಬಿಣದಂಶವಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಚಹಾದಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

