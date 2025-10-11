ಈ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು..! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..!

ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ರೋಗದಿಂದ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕೆಳಭಾಗವಾದ ಗರ್ಭಕಂಠದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಯೋನಿಯನ್ನು ಗರ್ಭಾಶಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Budha Gochar: ಬುಧ ಗೋಚರದಿಂದ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ..!
ಈ ರೋಗದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಗಳೆಂದರೆ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಮತ್ತು ಅಡಿನೊಕಾರ್ಸಿನೋಮ. ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮವು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಹೊರ ಮೇಲ್ಮೈಯ ತೆಳುವಾದ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಡಿನೊಕಾರ್ಸಿನೋಮವು ಒಳಪದರದ ಲೋಳೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಬಹುದು.
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳು:
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮವೈರಸ್ (HPV), ಇದು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗದ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಸೋಂಕಾಗಿದೆ. ಈ ವೈರಸ್ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ HPV ಸೋಂಕು ತಾನಾಗಿಯೇ ಗುಣವಾದರೂ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಉಳಿದು ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ, ಬಹು ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಲುದಾರರು, ದುರ್ಬಲ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಧೂಮಪಾನ, ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮೀಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷಣಗಳು:
ಆರ್ಎಂಎಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ. ಸಲೋನಿ ಚಡ್ಡಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ರೋಗ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಅಸಹಜ ಯೋನಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ (ಮುಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ, ಸಂಭೋಗದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಋತುಬಂಧದ ನಂತರ), ದುರ್ವಾಸನೆಯ ಯೋನಿ ಸ್ರಾವ, ಶ್ರೋಣಿಯ ನೋವು, ಸಂಭೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವು, ಆಯಾಸ, ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಅಥವಾ ನೋವು, ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ತೊಂದರೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈತರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..!, 42,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ !
ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳು
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು:HPV ಲಸಿಕೆ: 9 ರಿಂದ 26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಈ ಲಸಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ನಿಯಮಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮೀಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕತೆ: ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಭೋಗದಿಂದ HPV ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಿ: ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ: ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ.
ಆರಂಭಿಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ: ಅಸಹಜ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಬಹುದಾದ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ, ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಈ ರೋಗದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಸಹಜ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ