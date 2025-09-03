ಈ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ..! ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಿದು.

healthy cooking methods: ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರೊಟ್ಟಿ-ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಇರಲೇಬೇಕಾದುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸುವುದು, ಹುರಿದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ತರಕಾರಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವ ತರಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಎಲೆಕೋಸು ಹೇಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು?
ಎಲೆಕೋಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ಲುಕೋಸಿನೋಲೇಟ್ಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ ಅಥವಾ ಉಗಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಯಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು?
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅನ್ನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸಿದ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಲು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ಒಣ ಮಾವಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಜಿಗುಟುತನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾಲಕ್ ಬೇಯಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ?
ಪಾಲಕ್ ಅನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣ, ಫೋಲೇಟ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಮಾಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಬ್ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬೇಯಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ?
ಸೋರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕುದಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ಗ್ರೇವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಅದರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ (ಜೀರಿಗೆ, ಶುಂಠಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ) ಹುರಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.