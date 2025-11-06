ಪದೇ ಪದೇ ಗರ್ಭಪಾತ ಏಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವೈದ್ಯರ ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

Early miscarriage symptoms: ತಾಯಿಯಾಗುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ಬಹದೊಡ್ಡ ಆಸೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಸೆ ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ಎರಡನ್ನೂ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಾಗ, ಮಹಿಳೆಯರು ದೈಹಿಕ ಹಾನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಳವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಘಾತವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಘಾತವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.
ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಚಂಚಲ್ ಶರ್ಮಾ ವಿವರಿಸುವಂತೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಗರ್ಭಪಾತಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಡಿ; ಬದಲಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.
ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೀವು ಮೊದಲು ಗರ್ಭಪಾತದ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗರ್ಭಪಾತವು ವಿಭಿನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಸಮತೋಲಿತ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟಗಳು, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಗರ್ಭಪಾತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದರೆ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಗರ್ಭಪಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗರ್ಭಕೋಶವು ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಯಾವುದೇ ಸೋಂಕು, ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಸಹ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಗರ್ಭಪಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ.
ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಕಾರಣ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗರ್ಭಪಾತವು ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭಾಶಯದ ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಗರ್ಭಪಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭಾಶಯವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಮಹಿಳೆಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಗರ್ಭಪಾತ ತಪ್ಪಿಸಲು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು?
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನ, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಗನೆ ಮಲಗುವುದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ಗಳಂತಹ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಹು ಗರ್ಭಪಾತಗಳ ನಂತರವೂ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಹೊಂದಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)