/ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ! ಈ ಅಗ್ಗದ ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಗೊತ್ತಾ?

Guava Health Benefits: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಣ್ಣುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸೇಬು, ಕಿತ್ತಳೆ ಮುಂತಾದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಪೇರಲ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಪೇರಲ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವುದಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತಜ್ಞರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಪೇರಲವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದೊರೆಯುವ, ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಣ್ಣು. ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸಿಪ್ಪೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪೇರಲದ ಒಳಭಾಗ ಬಿಳಿ, ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಆಹಾರದ ನಾರು, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಧಾರಿತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಎಂದರೆ ಬಹುತೇಕರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಪೇರಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 688 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಇರಬಹುದು. ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 465 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಲು, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ, ನರಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಖನಿಜವಾಗಿದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು.
ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲ
ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪೇರಲವು ಇತರ ಹಲವು ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಕಪ್ ಪೇರಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪೇರಲವನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆ, ಬೇಳೆಕಾಳು, ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಆದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧ ಹಣ್ಣು
ಪೇರಲದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವುದು. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ, ಗಾಯ ಗುಣವಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಪ್ ಪೇರಲದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಹಣ್ಣುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೇರಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ
ಪೇರಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ನಾರು ಅಂಶವೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಪ್ ಪೇರಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಗ್ರಾಂ ಆಹಾರದ ನಾರು ಇರಬಹುದು. ನಾರು ಅಂಶವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು ಪೇರಲವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪೇರಲವನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ, ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಸಿರಪ್ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ನೆರವು
ಪೇರಲದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ನಾರು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು. ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ದೇಹದ ಸೋಡಿಯಂ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯಾಧಾರಿತ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪೇರಲ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಲೇ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
ಪೇರಲದಲ್ಲಿ ನಾರು ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಪೇರಲವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪೇರಲವನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ. ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾರು ಅಂಶದ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೇರಲ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪೇರಲದ ಬೀಜಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಸೌಕರ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣನ್ನ ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಸೇವನೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಪೇರಲವು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ನಾರು, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಣ್ಣು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪೇರಲವನ್ನೂ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)