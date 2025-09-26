English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಗದು ರಹಿತ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಕಂಪನಿ..!

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 26, 2025, 05:57 PM IST
  • ವಿಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ ಮರುಪಾವತಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಡೆಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದೆ
  • ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ
  • ಟಾಟಾ ಎಐಜಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ನಗದು ರಹಿತ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಕಂಪನಿ..!

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಎಐಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ನಗದು ರಹಿತ ಕ್ಲೈಮ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ರಹಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ನಿವಾ ಬುಪಾ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದವು.

ಟಾಟಾ ಎಐಜಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಗದು ರಹಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹಠಾತ್ತನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟಾಟಾ ಎಐಜಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಜನವರಿ 16, 2025 ರಿಂದ ಜನವರಿ 15, 2027 ರವರೆಗೆ ಸುಂಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಹಠಾತ್ತನೆ ಸುಂಕ ಕಡಿತವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಕಾರಣ, ನಗದು ರಹಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆ ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್...!

'ಟಾಟಾ ಎಐಜಿಯ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಸುಂಕ ಕಡಿತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ.ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ನಗದುರಹಿತ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಗಿಯ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳು

ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ ಮರುಪಾವತಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಡೆಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಟಾಟಾ ಎಐಜಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲೈಮ್‌ ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

'ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ತಂಡವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳು ನಿರಂತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್..! ಚೇತರಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ...!

ನಿವಾ ಬುಪಾ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಒಪ್ಪಂದವು ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡರೂ, ಅವರಿಗೆ ನಗದು ರಹಿತ ಸೇವೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ನಿವಾ ಬುಪಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂಕ ಕಡಿತವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು, ಇದು ರೋಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

