English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಈ ಹಣ್ಣು

White Discharge Problem: ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಒಂದು. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಋತುಗಳಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 3, 2025, 03:18 PM IST
  • ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು
  • ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟು/ ಬಿಳಿ ಸ್ರಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾರಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ರಾಮಬಾಣವಿದ್ದಂತೆ
  • ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
camera icon6
Kendra Yoga
ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೆ..? ಇದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ
camera icon5
Sridevi
ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೆ..? ಇದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ ಗಮನಿಸಿ : ಇದು ಕೊನೆಯ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ! ಜನವರಿಯಿಂದ ಶೂನ್ಯವಾಗುವುದು ಡಿಎ
camera icon7
7th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ ಗಮನಿಸಿ : ಇದು ಕೊನೆಯ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ! ಜನವರಿಯಿಂದ ಶೂನ್ಯವಾಗುವುದು ಡಿಎ
ಇಪಿಎಫ್ಒ: ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಪಿ‌ಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ! ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ
camera icon6
EPFO
ಇಪಿಎಫ್ಒ: ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಪಿ‌ಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ! ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಈ ಹಣ್ಣು

White Menstruation Problem: ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವೇ. ಆದರೂ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಸ್ರಾವವು ಕಾಲಜಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಯಾಸ, ತಲೆತಿರುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಬಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮಹಿಳೆಯರು ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೀಜಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬಿಳಿ ಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ದಾಳಿಂಬೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದಾಳಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭರಪೂರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಹನಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನ

ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಪ್ರಯೋಜನ: 
ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ: 
ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.  ದಾಳಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕು:
ದಾಳಿಂಬೆ ರಸವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕಿನಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.  

ಯೋನಿ ಆರೋಗ್ಯ: 
ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಯೋನಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಉರಿಯೂತ, ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಕಾಡಿಕ್ಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ ಖಂಡಿತ!

ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ: 
ದಾಳಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Women healthWhite Menstrual ProblemWhite Discharge problem in womenhome remedies for white menstrual problemWhite Discharge Problem

Trending News