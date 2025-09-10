English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಿದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಾ..? ಮಹಿಳೆಯರೇ..ಇದು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಅಂಡಾಶಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ.

digestive symptoms: ಕಡಿಮೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರೂ ಬೇಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗನಿಸಿದರೆ ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ.. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಂಡಾಶಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 10, 2025, 01:24 PM IST
  • ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರುತ್ತದೆ
  • ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಆಹಾರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಎನಿಸುತ್ತದೆ

ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಿದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಾ..? ಮಹಿಳೆಯರೇ..ಇದು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಅಂಡಾಶಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ.

ovarian cancer: ಹೆಚ್ಚು ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ ಭಾರವಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತಿಂದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ಉಂಟಾದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸೂಚನೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಅತ್ಯಾಧಿಕತೆ (Early Satiety) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಸೂಚನೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸ್ವತಃ ವೈದ್ಯರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವಾಗುವುದು ಅಂಡಾಶಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣ. ಬಹಳ ಜನ ಇದನ್ನು ಶ್ರೋಣಿಯ ನೋವು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಆಹಾರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನಿಸುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ (Ascites) ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಡಾಶಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಜೀರ್ಣದ ದೂರುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ತಿಂದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ಆಗುವುದು ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲಕ್ಷಣ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ವಿಳಂಬಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಗರ್ಭಕಂಠ ಅಥವಾ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅಂಡಾಶಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿರಂತರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ತೊಂದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೆ ತೋರಾದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂಡಾಶಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
 

early satietyOvarian Cancerdigestive symptomsfullness after eatingBloating

