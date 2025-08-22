ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದೊಂದೇ ಪರಿಹಾರ!

heart attack: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗವು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನವರನ್ನು ಸಹ ಬಿಡದೇ ವಕ್ಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ. ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಸೇವಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ತೋರಿಸಿದೆ.
ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆರೋಗ್ಯ: ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಖನಿಜಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ: ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ..?
ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು.. ಪಾಲಕ್, ಗೊಂಗುರ, ಮೆಂತ್ಯ.
ಹುದುಗಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು.. ಮೊಸರು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ.
ಮಾಂಸ.. ಮೀನು, ಮಾಂಸ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು.
ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.. ಹಾಲು, ಚೀಸ್.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ.. ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 70 ರಿಂದ 90 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
