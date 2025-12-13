English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಜ್ಯೂಸ್..!

ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಜ್ಯೂಸ್..!

ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸಲು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಾಳಿಂಬೆ, ಒಂದು ಸೇಬು, ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರಸ ತೆಗೆಯಿರಿ.ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದ್ಭುತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 13, 2025, 11:37 PM IST
  • ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಾಳಿಂಬೆ, ಒಂದು ಸೇಬು, ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
  • ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರಸ ತೆಗೆಯಿರಿ
  • ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

Trending Photos

ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ಗೆ &#039;ಬಿಗ್ ಬಾಸ್&#039;ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುಮಾನದ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ..
camera icon9
Bigg Boss Kannada 12
ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ಗೆ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್'ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುಮಾನದ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ..
ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಯುತಿ: ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಅಪಾರ ಧನ ಲಾಭ
camera icon6
Trigrahi Yog
ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಯುತಿ: ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಅಪಾರ ಧನ ಲಾಭ
ಆರಾಧ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಭಾವುಕ! ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಮಕಾರದಿಂದ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ
camera icon6
Abhishek Bachchan
ಆರಾಧ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಭಾವುಕ! ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಮಕಾರದಿಂದ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ
ಮಧುಮೇಹಿಗಳೇ ಹುಷಾರ್‌! ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಫೆಲ್ಯೂರ್‌ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ..!
camera icon5
kidneys
ಮಧುಮೇಹಿಗಳೇ ಹುಷಾರ್‌! ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಫೆಲ್ಯೂರ್‌ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ..!
ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಜ್ಯೂಸ್..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು, ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನು ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಬಿಸಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅಥವಾ ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ-ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲವಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಸವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Post office: ಕೇವಲ ₹5 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹8.5 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರಲಿದೆ

ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಬಿಸಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ:

ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸಲು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಾಳಿಂಬೆ, ಒಂದು ಸೇಬು, ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರಸ ತೆಗೆಯಿರಿ.ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ.ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದ್ಭುತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ರಸವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.ಮಾಲಿನ್ಯ, ಧೂಳು, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ನೀರು ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ,ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯು ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.ಅದೇ ರೀತಿ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯು ಚರ್ಮವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಯಸ್ಸಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಬಿಸಿ ರಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಈ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಬೇಡಿಕೆ! ಕೆಜಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ

ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯ:

ಈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಬಿಸಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಮುಖ ಮಸಾಜ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 

About the Author
Triple ABC juiceHair fall control drinkJuice for Glowing SkinNatural hair growth remedyHealthy detox juice

Trending News