ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಜ್ಯೂಸ್..!

ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಮ್ಗಳು, ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನು ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಬಿಸಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅಥವಾ ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ-ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲವಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಸವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಬಿಸಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ:
ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸಲು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಾಳಿಂಬೆ, ಒಂದು ಸೇಬು, ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರಸ ತೆಗೆಯಿರಿ.ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ.ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದ್ಭುತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ರಸವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.ಮಾಲಿನ್ಯ, ಧೂಳು, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ನೀರು ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ,ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯು ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.ಅದೇ ರೀತಿ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯು ಚರ್ಮವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಯಸ್ಸಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಬಿಸಿ ರಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ.
ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯ:
ಈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಬಿಸಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಮುಖ ಮಸಾಜ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.