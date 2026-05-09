ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಭಯದಿಂದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ವೇಗವಾದರೆ ವಿಷ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
Snake Bite Treatment: ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಹೊಲಗಳು ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾವುಗಳ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಜನರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ಜನರು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನೇಕರು ಭಯದಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಗಾಯದ ಭಾಗವನ್ನ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ವಿಷವನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೀರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹಗ್ಗವನ್ನ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಭಯದಿಂದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ವೇಗವಾದರೆ ವಿಷ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಭಾಗವನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಚಲವಾಗಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ “ಮಂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ”ಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವು ವಿಷಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಂಟಿ ವೆನಮ್ ಮಾತ್ರ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಜೀವ ಉಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
* ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಓಡಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
* ಉಂಗುರ, ಕೈಗಡಿಯಾರ ಅಥವಾ ಬಿಗಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು
* ಗಾಯದ ಭಾಗವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು
* ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು
* ಹಾವು ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆತರೆ ಅನೇಕ ಜೀವಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಮನೆಮದ್ದು ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಬದಲು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)