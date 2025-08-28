English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಈ ಭಾಗವು ಅತ್ಯಂತ ಕೊಳಕು, ಸೋಪು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಲ್ಲ..! ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?

Health News : ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಸೋಪುಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ವಾಶ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದು ಆ ಭಾಗ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 28, 2025, 09:28 PM IST
ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಈ ಭಾಗವು ಅತ್ಯಂತ ಕೊಳಕು, ಸೋಪು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಲ್ಲ..! ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?

Body care : ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು, ಸೋಪುಗಳು, ಬಾಡಿ ವಾಶ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೂ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆ ಭಾಗವೇ ಹೊಕ್ಕುಳ. ಹೌದು, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸೋಪು ಬಳಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಿದರೂ, ಹೊಕ್ಕುಳ ಭಾಗವು ಕೊಳಕಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹೃದಯಾಘಾತ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.!

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ತವರು  : 2012 ರಲ್ಲಿ PLOS One ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ 2,368 ವಿಧದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 1,458 ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸದು. ಹೊಕ್ಕುಳವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆವರು ಸಂಭವಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಆಳವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನವು ಹೇಳುವಂತೆ ಹೊಕ್ಕುಳವು ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ಇದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಎಲ್‌ಕೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ನ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಕ್ಕುಳವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಕ್ಕುಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದ್ದರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿಮಗೆ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಈ 5 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ

ಹೊಕ್ಕುಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? : ನಿಮ್ಮ ಹೊಕ್ಕುಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು, ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ಸಾಬೂನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ, ಕೆಂಪು, ನೋವು ಅಥವಾ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

